На Липецькому напрямку ворог намагається зайняти стратегічну позицію на дамбі, але ЗСУ його стримують. Також загарбники не полишають спроб захопити Вовчанськ, подекуди йде стрілецький бій, але ситуація контрольована, передає 24 Канал з брифінгу голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Оперативна ситуація на Харківщині

"Ворог обрав нову тактику. Він йде малими групами по 5 людей, щоб так пройти до підкріплення і закріпитися. Намагається займати лісосмуги. Сили оборони виявляють окупантів і знищують", – розповів Олег Синєгубов.

Станом на вечір 13 травня вдалося евакуювати 5900 людей. Загалом у Вовчанську ще перебуває 200 людей, їх мають вивезти. Щодо полонених цивільних та волонтерів, то цю інформацію перевіряють.

Ворог намагається повністю знищити Вовчанськ, він б’є танками, артилерією, тому перебувати у населеному пункті не те, що небезпечно, а фактично неможливо,

– наголосив Синєгубов.

Окупанти постійно випробують різні тактики: намагаються взяти Вовчанськ в оточення, напівоточення. Подекуди окремі групи виходили зі східного, південного напрямків, однак їх знищують. Ворога наразі стримують. Бій триває на околиці міста.

Вчора (12 травня – 24 Канал) поліцейські вмовляли жінку з Липців виїхати. Вона не поїхала. Сьогодні її вивезли з частковою ампутацією кінцівки через обстріл,

– додав голова Харківської ОВА.

Активні бої ведуться за село Лук’янці. Там було просування, однак наші воїни намагаються знищити сили окупантів.

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Рятувальники та медики – ціль для Росії

Було ухвалене рішення щодо дислокації Вовчанської лікарні, підрозділи ДСНС теж перевели на іншу локацію. На цьому напрямку дуже важко працювати будь-якій спецтехніці, ворог прострілює дороги, фіксують пожежі в лісосмугах. Рятувальників окупанти вважають пріоритетною ціллю.

Коли поліція вивозила на своїх машинах (цивільних людей – 24 Канал), російські військові з автоматів стріляли на ураження по водію. Авто броньоване і всі вижили, зокрема й евакуйовані,

– сказав голова Харківської ОВА.

На всій території, де ворогу вдалося просунутися, йдуть активні бойові дії. Сили противника знищують, а ключовими місцями зараз є Липці, Вовчанськ та інші стратегічні населені пункти.

На жаль, траплялися поодинокі випадки, коли цивільні зустрічали ворога та проводили у будинки. З цими фактами вже працює СБУ.

Чи були створені фортифікації

Важливо не піддаватися впливу російських маніпуляцій. Будь-які висловлювання про те, що ворог нібито зайшов дуже легко та безперешкодно насамперед є неповагою до наших військових, які зустріли його вогнем. За словами Синєгубова, всі завдання, які стояли перед адміністрацією – виконані.

Зараз мета росіян відтягнути наші сили від Східного фронту, захопити нові території. Втім українські військові завдають окупантам серйозних втрат. Натомість ворог, окрім терору та знищення мирних міст, стратегічних цілей не досяг.

Щодо міста Харків, то, на жаль, його як і раніше обстрілюють. Головна загроза – ракети та керовані авіаційні бомби.

"Ми очікували певного розширення фронту, зокрема на Золочивщині, не відкидаємо, що це досі можливий сценарій. Ворог може посилювати на тому чи іншому напрямку, бо не має успіхів на тих позиціях, де планував", – підкреслив Синєгубов.

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