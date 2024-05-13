Прокуратура уже розпочала досудове розслідування за фактом взяття у полон цивільного населення громади.

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Росіяни закрили місцевих жителів у підвалі

За даними слідства, під час наступальних дій російська армія взяла у полон місцевих жителів Вовчанська та насильно утримує їх у підвалі.

Деяким з полонених вдалося втекти від росіян у понеділок, 13 травня. Люди дісталися до волонтерів і нині перебувають у безпеці.

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Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони неодноразово чули розмови окупантів про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Врятовані також кажуть, що їх примушували надавати росіянам медичну допомогу.

Вказані дії представників держави-агресорки є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, учасниками якої є, зокрема, Україна та Російська Федерація,

– зазначають у прокуратурі.

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