Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту взятия в плен гражданского населения громады.
Смотрите также Люди кричат, неподалеку уже слышны автоматные очереди: ужасные детали эвакуации из Волчанска
Россияне закрыли местных жителей в подвале
По данным следствия, во время наступательных действий российская армия взяла в плен местных жителей Волчанска и насильно удерживает их в подвале.
Некоторым из пленных удалось убежать от россиян в понедельник, 13 мая. Люди добрались до волонтеров и сейчас находятся в безопасности.
Жители Волчанской громады рассказывают о российском плену: смотрите видео
Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они неоднократно слышали разговоры оккупантов о том, что мирное население нужно расстрелять. Спасенные также говорят, что их заставляли оказывать россиянам медицинскую помощь.
Указанные действия представителей государства-агрессора являются прямым нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны, участниками которой являются, в частности, Украина и Российская Федерация,
– отмечают в прокуратуре.
Ситуация на границе Харьковщины: последние новости
- Россия начала штурмовые действия на Харьковщине 10 мая. На рассвете оккупанты попытались прорвать украинскую линию обороны. ВСУ удалось отбить атаки.
- Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне продолжают атаковать, в частности на Волчанском направлении, а также по северу в направлении на Липцы. Только за последнее время украинские военные отбили 15 российских атак.
- Сейчас самой сложной остается ситуация в окрестностях Волчанска. Там продолжаются тяжелые бои. Из города эвакуировали уже 6 тысяч местных жителей.
- В Генштабе также рассказали, что российская армия привлекла немалые силы для наступления на Волчанск. Речь идет о 5 батальонах, которые пытаются прорваться в город.