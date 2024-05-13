На Харківському напрямку тривають бойові зіткнення. Їхня кількість зросла до 12.

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Що відбувається на Харківщині

Як повідомили у Генштабі, наші підрозділи завдали вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Також розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

За добу захисники ліквідували 106 окупантів та знищили 25 одиниць ворожої озброєння та техніки.