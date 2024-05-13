Колону техніки росіян розбили сили підрозділів Третьої окремої штурмової бригади та суміжних 66 ОМБр та 77 бригади ДШВ. Бійці знищили окупантів зграями ударних дронів та бригадною артилерією.

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Втрати росіян

За інформацією військових, три одиниці техніки було знищено безповоротно та ще чотири – уражено.

Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів,

– розповіли в 3 ОШБр.

Бійці наголосили, що весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту – не досягнуто.

Роботу виконано бійцями батальйону безпілотних систем, пілотами 1 мехбату, арти 2 САДн та розвідпідрозділу БУАР Третьої штурмової!

– додали в пресслужбі.

Яка зараз ситуація на Харківщині