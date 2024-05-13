Колону техніки росіян розбили сили підрозділів Третьої окремої штурмової бригади та суміжних 66 ОМБр та 77 бригади ДШВ. Бійці знищили окупантів зграями ударних дронів та бригадною артилерією.
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Втрати росіян
За інформацією військових, три одиниці техніки було знищено безповоротно та ще чотири – уражено.
Противник розбігався посадками, але частину особового складу знайшли і зачистили — мінус до взводу російської піхоти, не рахуючи екіпажів,
– розповіли в 3 ОШБр.
Бійці наголосили, що весь штурмовий підрозділ ворога було розбито, а цілей противника з прориву на ділянці фронту – не досягнуто.
Роботу виконано бійцями батальйону безпілотних систем, пілотами 1 мехбату, арти 2 САДн та розвідпідрозділу БУАР Третьої штурмової!
– додали в пресслужбі.
Яка зараз ситуація на Харківщині
- На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення. Ворог здобув частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці, проте українські захисники зуміли зупинити подальше просування росіян.
- Голова Харківської ОВА розповів, що ворог продовжує тиснути. Він атакує на Вовчанському напрямку та у напрямку села Липці. Звідти евакуйовують людей. Загалом у безпечні місця уже вивезли понад 5 тисяч громадян. У самому Вовчанську з 2500 тисяч залишилося лише 300 осіб.
- За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, оборонні рубежі на межі російсько-українського кордону неможливо було побудувати, адже там інженери стали б легкою ціллю для росіян. Втім, він зазначає, що оборонні рубежі в Харківській області є і вони дуже надійні.
- На тлі наступу росіян на Харківщині було також змінено командувача ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.