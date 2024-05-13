Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що на цій ділянці фронту є певні нюанси, пов'язані з управлінськими рішеннями. Зокрема, уже відомо про зміну керівників на певних напрямках.

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Росія хоче створити додатковий тиск

За словами Михайла Подоляка, варто розуміти, що наш противник має величезну перевагу в ресурсі. Тож ми ще можемо бачити такі ситуації як Харківщині. Головне питання полягає в тому, як на це відреагувати та швидко перекинути резерви.

Росія пробуватиме атакувати й на інших напрямках. Чому? Бо, володіючи перевагою у певному ресурсів, треба створювати додатковий тиск, зокрема інформаційно-психологічний. Безумовно, росіяни сьогодні атакують ще й Сумську область,

– розповів радник голови ОПУ.

Усі бачать, як ворог нищить артилерією прикордонні населені пункти. Крім цього, використовує авіаційні бомби. Не варто забувати, що ми воюємо з великою, ресурсною державою, тому на деяких напрямках може бути "гаряче".

Попри це, сьогодні Україна виглядає зовсім не так, як на початку повномасштабної війни. Українські військові, ГУР, Міноборони точно знають, куди ми рухаємось та що робимо.

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"Я хочу наголосити, щоб ми не мали ні ілюзій, ні великого песимізму. У Росії справді є певні ресурсні переваги – це снаряди й КАБи. Проти цього важко працювати, якщо у нас взагалі немає паритетної кількості того, що має бути на полі бою. Але як тільки Україна отримає додаткові снаряди, а вони вже надходять на лінію фронту, як тільки матиме можливість контролювати повітря, то ситуація виглядатиме зовсім інакше", – наголосив Михайло Подоляк.

Росія це також розуміє, тому намагається реалізувати свій накопичений ресурс. Уже понад рік окупанти хочуть зламати нашу оборону на Донецькому напрямку, але у них нічого не виходить, суттєвих просувань немає. Тож зараз противник вирішив зосередитись на інших ділянках – це стандартна тактика під час великих, інтенсивних війн.

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