Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что на этом участке фронта есть определенные нюансы, связанные с управленческими решениями. В частности, уже известно о смене руководителей на определенных направлениях.

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Россия хочет создать дополнительное давление

По словам Михаила Подоляка, стоит понимать, что наш противник имеет огромное преимущество в ресурсе. Поэтому мы еще можем видеть такие ситуации как в Харьковской области. Главный вопрос заключается в том, как на это отреагировать и быстро перебросить резервы.

Россия будет пробовать атаковать и на других направлениях. Почему? Потому что, обладая преимуществом в определенном ресурсов, надо создавать дополнительное давление, в частности информационно-психологическое. Безусловно, россияне сегодня атакуют еще и Сумскую область,

– рассказал советник председателя ОПУ.

Все видят, как враг уничтожает артиллерией пограничные населенные пункты. Кроме этого, использует авиационные бомбы. Не стоит забывать, что мы воюем с большим, ресурсным государством, поэтому на некоторых направлениях может быть "горячо".

Несмотря на это, сегодня Украина выглядит совсем не так, как в начале полномасштабной войны. Украинские военные, ГУР, Минобороны точно знают, куда мы движемся и что делаем.

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"Я хочу подчеркнуть, чтобы мы не имели ни иллюзий, ни большого пессимизма. У России действительно есть определенные ресурсные преимущества – это снаряды и КАБы. Против этого трудно работать, если у нас вообще нет паритетного количества того, что должно быть на поле боя. Но как только Украина получит дополнительные снаряды, а они уже поступают на линию фронта, как только будет иметь возможность контролировать воздух, то ситуация будет выглядеть совсем иначе", – отметил Михаил Подоляк.

Россия это также понимает, поэтому пытается реализовать свой накопленный ресурс. Уже больше года оккупанты хотят сломать нашу оборону на Донецком направлении, но у них ничего не получается, существенных продвижений нет. Сейчас противник решил сосредоточиться на других участках – это стандартная тактика во время больших, интенсивных войн.

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