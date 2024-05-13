Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, добавив, что на этом участке фронта есть определенные нюансы, связанные с управленческими решениями. В частности, уже известно о смене руководителей на определенных направлениях.
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Россия хочет создать дополнительное давление
По словам Михаила Подоляка, стоит понимать, что наш противник имеет огромное преимущество в ресурсе. Поэтому мы еще можем видеть такие ситуации как в Харьковской области. Главный вопрос заключается в том, как на это отреагировать и быстро перебросить резервы.
Россия будет пробовать атаковать и на других направлениях. Почему? Потому что, обладая преимуществом в определенном ресурсов, надо создавать дополнительное давление, в частности информационно-психологическое. Безусловно, россияне сегодня атакуют еще и Сумскую область,
– рассказал советник председателя ОПУ.
Все видят, как враг уничтожает артиллерией пограничные населенные пункты. Кроме этого, использует авиационные бомбы. Не стоит забывать, что мы воюем с большим, ресурсным государством, поэтому на некоторых направлениях может быть "горячо".
Несмотря на это, сегодня Украина выглядит совсем не так, как в начале полномасштабной войны. Украинские военные, ГУР, Минобороны точно знают, куда мы движемся и что делаем.
Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте
"Я хочу подчеркнуть, чтобы мы не имели ни иллюзий, ни большого пессимизма. У России действительно есть определенные ресурсные преимущества – это снаряды и КАБы. Против этого трудно работать, если у нас вообще нет паритетного количества того, что должно быть на поле боя. Но как только Украина получит дополнительные снаряды, а они уже поступают на линию фронта, как только будет иметь возможность контролировать воздух, то ситуация будет выглядеть совсем иначе", – отметил Михаил Подоляк.
Россия это также понимает, поэтому пытается реализовать свой накопленный ресурс. Уже больше года оккупанты хотят сломать нашу оборону на Донецком направлении, но у них ничего не получается, существенных продвижений нет. Сейчас противник решил сосредоточиться на других участках – это стандартная тактика во время больших, интенсивных войн.
Ситуация на Харьковщине: последние новости
- Оккупанты активизировались на севере Харьковской области. После этого возникло немало манипуляций относительно строительства оборонительных рубежей, которые якобы не возведены. В Центре противодействия дезинформации отметили, что на таком отрезке фронта практически невозможно построить фортификацию. Ведь враг сразу бы уничтожил всю технику и инженеров своей артиллерией и дронами.
- Председатель Харьковской ОВА рассказал, что враг продолжает давить. Он атакует на Волчанском направлении и в направлении села Липцы. Оттуда эвакуируют людей. Всего в безопасные места уже вывезли более 5 тысяч граждан. В самом Волчанске из 2500 тысяч осталось только 300 человек.
- Источники 24 Канала сообщают о смене командующего ОТУВ "Харьков". Им стал бригадный генерал Михаил Драпатий. Он будет продолжать выполнять свои обязанности в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ, которые перенял в феврале 2024 года. До этого генерал возглавлял оперативную группировку "Херсон". Драпатий известен тем, что в 2014 году вводил свои подразделения в Мариуполь для усиления.