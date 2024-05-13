Сейчас лучше укрепить границу на Харьковщине нельзя, потому что ВСУ окажутся под плотным российским обстрелом.
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Россияне могут уничтожить технику и инженеров при возведении обороны
Коваленко отметил, что относительно оборонительных рубежей сейчас идет много манипуляций.
Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами, его артиллерией,
– говорит голова ЦПД.
При этом линии обороны в Харьковской области все-таки есть. По словам Коваленко, они очень надежные. Подробнее о них станет известно позже.
"Оборонительная операция продолжается", – подытожил председатель ЦПД.
Ситуация на Харьковском направлении: последние новости
- Россияне начали штурмовые действия на Харьковщине 10 мая. На рассвете оккупанты попытались прорвать нашу линию обороны под прикрытием бронетехники, однако ВСУ атаки отбили.
- Такими действиями на Харьковщине враг хочет добиться передислокации украинских сил на это направление с Востока и Юга.
- При этом Харьковскую область штурмует российская пехота без бронетехники. В ВСУ говорят, что россияне умирают пачками, но все равно определенное давление есть и местами они таки достигают успеха.
- Сейчас самая сложная ситуация в окрестностях Волчанска. Там идут тяжелые бои. Из города эвакуировали уже 6 тысяч человек.
- Сейчас также ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянке, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугруватка. Россияне проводят штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое.
- На этих направлениях в течение последних суток было осуществлено 22 штурмовые действия, 14 из которых – продолжаются.