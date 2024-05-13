Сейчас лучше укрепить границу на Харьковщине нельзя, потому что ВСУ окажутся под плотным российским обстрелом.

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Россияне могут уничтожить технику и инженеров при возведении обороны

Коваленко отметил, что относительно оборонительных рубежей сейчас идет много манипуляций.

Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить невозможно было бы. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом – его дронами, его артиллерией,

– говорит голова ЦПД.

При этом линии обороны в Харьковской области все-таки есть. По словам Коваленко, они очень надежные. Подробнее о них станет известно позже.

"Оборонительная операция продолжается", – подытожил председатель ЦПД.

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