Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он отметил, что ВСУ сейчас на север Харьковской области привлекают резервы для противодействия вражеским намерениям, передает 24 Канал.

Смотрите также "Серая зона" на Харьковщине: в ВСУ объяснили, что это за территория

В ВСУ обозначили цель и действия оккупантов

Тимочко отметил, что враг, кроме севера Харьковской области, сейчас усилил наступательные действия в районе Купянска и на Бахмутском направлении.

Они (россияне – 24 Канал) видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на любом из этих направлений и провести активную наступательную операцию по любой линии фронта,

– объяснил председатель Совета резервистов.

Сержант заметил, что когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, то работают стандартные военные протоколы. Они требуют, что войска, которые привлечены непосредственно на поле боя, обязательно должны иметь резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10 – 20 километров в зависимости от замысла, конечно, что, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно находятся на линии ведения боев, создается ситуация, требующая усиления логистики и привлечения резервов, что приводит к увеличению военного состава", – рассказал Тимочко.

Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас