Об этом в эфире национального марафона рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он отметил, что ВСУ сейчас на север Харьковской области привлекают резервы для противодействия вражеским намерениям, передает 24 Канал.
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В ВСУ обозначили цель и действия оккупантов
Тимочко отметил, что враг, кроме севера Харьковской области, сейчас усилил наступательные действия в районе Купянска и на Бахмутском направлении.
Они (россияне – 24 Канал) видят, что не могут достичь серьезного успеха на юге. Конечно же, для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на любом из этих направлений и провести активную наступательную операцию по любой линии фронта,
– объяснил председатель Совета резервистов.
Сержант заметил, что когда появляется дополнительная точка ведения боевых действий, то работают стандартные военные протоколы. Они требуют, что войска, которые привлечены непосредственно на поле боя, обязательно должны иметь резервы.
"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10 – 20 километров в зависимости от замысла, конечно, что, на этом направлении, кроме войск, которые непосредственно находятся на линии ведения боев, создается ситуация, требующая усиления логистики и привлечения резервов, что приводит к увеличению военного состава", – рассказал Тимочко.
Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас
- Депутат от Харьковского областного совета Александр Скорик отметил, что в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Пыльное, Борисовка в Харьковской области идут позиционные бои. Депутат выразил мнение, что наши Вооруженные Силы уже сегодня могут закончить зачистку этой территории от врага.
- В то же время он отметил, что пыл оккупантов в полночь 11 мая уже пропал. В то же время осталась только постоянная работа КАБами по нашим военным.
- Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко также пояснил, что оккупационным войскам была поставлена задача, чтобы они заняли территории, которые сейчас на карте является "серой зоной". Все это для того, чтобы ВСУ не могли заходить на территорию России или выстроить фортификации после деоккупации этой территории осенью 2022 года.