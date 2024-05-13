Военный эксперт из Израиля Давид Гендельман отметил 24 Каналу, что дальше все зависит от того, какими темпами каждая сторона будет перебрасывать резервы на Харьковское направление.

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Каков замысел россиян по наступлению на Харьковщину

Гендельман предполагает, что, поскольку действия происходят одновременно в направлении Волчанска и Липцов, оперативный замысел России заключается в том, чтобы захватить их и соединить, создав единую полосу вдоль границы.

Пока же, объяснил он, россияне находятся на первом этапе реализации замысла. Если им, например, удастся захватить Липцы, это позволит достигать по меньшей мере окрестностей Харькова уже не только ракетным, но и огнем ствольной артиллерии.

Как минимум северные кварталы Харькова уже можно будет обстреливать еще чаще,

– сказал военный эксперт.

А Волчанск, заметил он, является основным пунктом обороны на том направлении. Далее все зависит от того, какими темпами каждая сторона будет перебрасывать резервы. Россияне попытаются установить там полосу, украинцы постараются это предотвратить.

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Какие силы сосредоточили там россияне

Военный эксперт отметил, что оккупанты привлекли не более чем 2 – 3 тысячи солдат. Вопрос заключается в том, сколько сил в целом они еще смогут перебросить. Вся российская группировка войск "Север" составляет до 50 тысяч. Из них только около 30 тысяч находятся в Белгородской области, остальные – в Курской и Брянской.

Эти 30 тысяч тоже еще, разумеется, далеко не все задействованы,

– сказал Гендельман.

Поэтому, по его мнению, даже с тем количеством вражеского войска, которое уже там развернуто, можно осуществлять какие-то более глубокие действия.

По его словам, последнее время захватчики осуществляли перемещение резервов из группировок, которые уже есть на фронте, не подбрасывая силы из глубины России. В общем в течение ближайших недель или месяцев увидим, будут ли развернуты дополнительные силы.

Он отметил, что российские оккупанты в последние несколько месяцев постоянно по всей линии фронта давили: если где-то обнаруживали слабое место, сразу же туда перебрасывали дополнительные резервы. Поэтому на Харьковском направлении может быть так же.

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