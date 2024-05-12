Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. На фоне потерь среди личного состава и техники, Юсов обратился к россиянам с призывом сдаться в плен. Ранее с таким же предложением выступили и российские добровольцы.

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Потери россиян

Андрей Юсов отметил, что российское наступление на Харьковском направлении началось согласно тому графику, который имела разведка. Все необходимые инстанции знали о подготовке россиян. Сейчас на этом направлении принимаются необходимые меры. Вместе с Силами обороны там противостоят врагу и спецподразделения ГУР МО.

В то же время враг несет большие потери в Харьковской области. На фоне этого, представитель ГУР обратился к российским военным о возможности сдачи в плен – в частности, солдат Московского и Ленинградского округов. Именно они находятся на Харьковском направлении.

Такие случаи уже сейчас активно происходят. Мы имеем информацию от бойцов РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Они так же сегодня выступили с обращениями к российским оккупантам. Или переходить на сторону Сил безопасности и обороны Украины, или сдаваться в плен. Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права,

– указал он.

Юсов отметил, что такие военнослужащие уже есть и в ближайшее время о них будет больше информации. Учитывая потери россиян, которые только растут, переход на сторону Украины – это разумная альтернатива.

Ситуация на Харьковщине