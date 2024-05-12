Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. На фоне потерь среди личного состава и техники, Юсов обратился к россиянам с призывом сдаться в плен. Ранее с таким же предложением выступили и российские добровольцы.
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Потери россиян
Андрей Юсов отметил, что российское наступление на Харьковском направлении началось согласно тому графику, который имела разведка. Все необходимые инстанции знали о подготовке россиян. Сейчас на этом направлении принимаются необходимые меры. Вместе с Силами обороны там противостоят врагу и спецподразделения ГУР МО.
В то же время враг несет большие потери в Харьковской области. На фоне этого, представитель ГУР обратился к российским военным о возможности сдачи в плен – в частности, солдат Московского и Ленинградского округов. Именно они находятся на Харьковском направлении.
Такие случаи уже сейчас активно происходят. Мы имеем информацию от бойцов РДК, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. Они так же сегодня выступили с обращениями к российским оккупантам. Или переходить на сторону Сил безопасности и обороны Украины, или сдаваться в плен. Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций, гуманитарного права,
– указал он.
Юсов отметил, что такие военнослужащие уже есть и в ближайшее время о них будет больше информации. Учитывая потери россиян, которые только растут, переход на сторону Украины – это разумная альтернатива.
Ситуация на Харьковщине
- Спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. Российская армия проводит наступательные мероприятия на северо-запад от Липцов, а также пытаются продвигаться в районах на север.
- Подразделение Нацгвардии "Острые козырьки" сообщил, что из-за большого натиска россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций. Еще днем 11 мая начались бои за населенный пункт Глубокое, который имеет стратегическое значение.
- Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сообщил, что первой целью наступления россиян на Харьковскую область является отвлечение наших сил, оттягивание и растягивание их по фронту. Вторая – оккупанты хотят создать так называемую "санитарную зону".