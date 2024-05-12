Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. По его словам, враг использует пехоту и технику.
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Наша оборона работает
По информации Генерального штаба, на Харьковщине наши войска осуществляют огневое поражение противника с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Волошин отметил, что принимаются все меры против попыток вести наступательные действия и попыток продвинуться вглубь территории нашего государства.
Там, где врагу все же удалось продвинуться, разворачиваются наши резервные подразделения,
– отметил он.
Спикер объяснил, что сейчас российская армия проводит наступательные мероприятия небольшими штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытаются продвигаться в районах к северу от этого населенного пункта.
Россияне имеют целью достичь определенных успехов, однако силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах.
Украинским бойцам пришлось отойти с некоторых позиций на Харьковщине
- В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.
- В подразделении рассказали, что примерно в четырнадцать часов 11 мая начались бои за населенный пункт Глубокое. Там отметили, что он имеет стратегическое значение.
- В то же время россияне несут существенные потери, однако все равно продолжают давить.