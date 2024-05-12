Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона рассказал, что в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные мероприятия. По его словам, враг использует пехоту и технику.

Смотрите также Оккупанты пытаются сунуть вглубь, – Сырский о сложной ситуации на Харьковщине

Наша оборона работает

По информации Генерального штаба, на Харьковщине наши войска осуществляют огневое поражение противника с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить оккупантов. Волошин отметил, что принимаются все меры против попыток вести наступательные действия и попыток продвинуться вглубь территории нашего государства.

Там, где врагу все же удалось продвинуться, разворачиваются наши резервные подразделения,

– отметил он.

Спикер объяснил, что сейчас российская армия проводит наступательные мероприятия небольшими штурмовыми группами на северо-запад от Липцов, а также пытаются продвигаться в районах к северу от этого населенного пункта.

Россияне имеют целью достичь определенных успехов, однако силы обороны действуют на подготовленных оборонительных рубежах.

Украинским бойцам пришлось отойти с некоторых позиций на Харьковщине