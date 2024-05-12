В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.

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Россия несет потери

В подразделении рассказали, что примерно в четырнадцать часов 11 мая начались бои за населенный пункт Глубокое. Там отметили, что он имеет стратегическое значение.

Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха,

– говорится в сообщении.

Они также отмечали, что ночь, которая уже прошла, должна быть очень сложной.

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