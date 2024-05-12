В Харьковской области продолжаются тяжелые бои. Из-за большого натиска россиян нашим защитникам пришлось отойти с некоторых позиций.
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Россия несет потери
В подразделении рассказали, что примерно в четырнадцать часов 11 мая начались бои за населенный пункт Глубокое. Там отметили, что он имеет стратегическое значение.
Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха,
– говорится в сообщении.
Они также отмечали, что ночь, которая уже прошла, должна быть очень сложной.
Россия мощно атакует Волчанск и окрестности
- Сейчас из Волчанской громады продолжается массовая эвакуация гражданского населения. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, по городу и окрестностям противник выпустил по меньшей мере 20 управляемых авиабомб. Кроме того, враг активно использует РСЗО, артиллерию, БПЛА.
- Во второй половине дня 11 мая российская армия обстреляла частный дом в селе Волчанские Хутора. Здание вспыхнуло. В то же время в административном центре был ранен 64-летний мужчина.
- Также в результате обстрелов КАБами по домам в Волчанской громаде погибли 50-летний и 48-летний гражданские мужчины.