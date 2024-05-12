У Харківській області продовжуються важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій.

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Росія зазнає втрат

У підрозділі розповіли, що приблизно о чотирнадцятій годині 11 травня розпочалися бої за населений пункт Глибоке. Там наголосили, що він має стратегічне значення.

Росіяни вмирають пачками, але все одно тиснуть і місцями досягають успіху,

– мовиться в повідомленні.

Вони також зазначали, що ніч, яка вже минула, має бути дуже складною.

Росія потужно атакує Вовчанськ та околиці