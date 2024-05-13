Говорится о политике, по которой украинские войска не могут использовать западные вооружения для поражения легитимных военных целях на территории России. По данным аналитиков, это могло привести к тактическим успехам оккупантов на севере Харьковской области.

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ISW проанализировало наступление россиян на севере Харьковской области

Из отчета ISW стало известно, что российские войска прилагают усилия для окружения города Волчанск в Харьковской области. Они продвигаются к городу различными путями, в том числе через села Бугруватка, Старица и Избицкое на западе вдоль дороги С-210817, а также через Волчанские Хутора на востоке вдоль дороги О-210825.

Захват российскими войсками любого из этих населенных пунктов перерезал бы эти украинские наземные линии связи с Волчанском и сделал бы остальные линии связи (трассу Т-2104) все более важными для обороны города,

– отметили аналитики.

В институте также подчеркнули, что российские войска также все чаще нацеливаются на мосты через ближайшие водные объекты, чтобы изолировать украинскую оборону Волчанска от других районов.

ISW также ссылается на анализ, проведенный украинским военным обозревателем Константином Машовцем. Машовец пришел к выводу, что Волчанск является центром российского наступления на севере Харьковской области, с планами окружить город с юго-запада и юга.

Машовец подчеркнул стратегическое значение близости Волчанска к международной границе, заявив, что это открывает перед российскими войсками "много возможностей".

"В частности, россияне способны проводить операции с ограниченными силами и средствами для достижения конкретного результата. Также близость города предоставляет российским войскам "небольшое плечо доставки" для обеспечения стабильного контроля и огневой поддержки без перемещения артиллерии. Также это расположение позволяет быстро доставлять топливо и оружие на линию фронта", – отметили эксперты.

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