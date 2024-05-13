Мовиться про політику, за якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для ураження легітимних військових цілях на території Росії. За даними аналітиків, це могло призвести до тактичних успіхів окупантів на півночі Харківської області.

Дивіться також Йдуть важкі бої, за кілька днів евакуювали 6 тисяч людей, – ОВА про ситуацію у Вовчанську

ISW проаналізувало наступ росіян на півночі Харківщини

Зі звіту ISW стало відомо, що російські війська докладають зусиль для оточення міста Вовчанськ у Харківській області. Вони просуваються до міста різними шляхами, в тому числі через села Бугруватка, Стариця та Ізбицьке на заході вздовж дороги С-210817, а також через Вовчанські Хутори на сході вздовж дороги О-210825.

Захоплення російськими військами будь-якого з цих населених пунктів перерізало б ці українські наземні лінії зв'язку з Вовчанськом і зробило б решту ліній зв'язку (трасу Т-2104) дедалі більш важливими для оборони міста,

– наголосили аналітики.

В інституті також підкреслили, що російські війська також дедалі частіше націлюються на мости через найближчі водні об'єкти, щоб ізолювати українську оборону Вовчанська від інших районів.

ISW також посилається на аналіз, проведений українським військовим оглядачем Костянтином Машовцем. Машовець дійшов висновку, що Вовчанськ є центром російського наступу на півночі Харківської області, з планами оточити місто з південного заходу і півдня.

Машовець підкреслив стратегічне значення близькості Вовчанська до міжнародного кордону, заявивши, що це відкриває перед російськими військами "багато можливостей".

"Зокрема, росіяни здатні проводити операції з обмеженими силами й засобами для досягнення конкретного результату. Також близькість міста надає російським військам "невелике плече доставлення" для забезпечення стабільного контролю і вогневої підтримки без переміщення артилерії. Також це розташування дозволяє швидко доставляти паливо і зброю на лінію фронту", – зауважили експерти.

Синєгубов розповів про ситуацію у Вовчанську