Колонну техники россиян разбили силы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады и смежных 66 ОМБр и 77 бригады ДШВ. Бойцы уничтожили оккупантов стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.

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Потери россиян

По информации военных, три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.

Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили – минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей,

– рассказали в 3 ОШБр.

Бойцы отметили, что все штурмовое подразделение врага было разбито, а целей противника по прорыву на участке фронта – не достигнуто.

Работа выполнена бойцами батальона беспилотных систем, пилотами 1 мехбата, арты 2 САДн и разведподразделения БУАР Третьей штурмовой!

– добавили в пресс-службе.

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