Колонну техники россиян разбили силы подразделений Третьей отдельной штурмовой бригады и смежных 66 ОМБр и 77 бригады ДШВ. Бойцы уничтожили оккупантов стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.
Читайте также В Офисе Президента заявили, что Россия может атаковать и на других направлениях
Потери россиян
По информации военных, три единицы техники были уничтожены безвозвратно и еще четыре – поражены.
Противник разбегался посадками, но часть личного состава нашли и зачистили – минус до взвода российской пехоты, не считая экипажей,
– рассказали в 3 ОШБр.
Бойцы отметили, что все штурмовое подразделение врага было разбито, а целей противника по прорыву на участке фронта – не достигнуто.
Работа выполнена бойцами батальона беспилотных систем, пилотами 1 мехбата, арты 2 САДн и разведподразделения БУАР Третьей штурмовой!
– добавили в пресс-службе.
Какая сейчас ситуация в Харьковской области
- На севере Харьковской области продолжаются боевые столкновения. Враг добился частичного успеха в районе населенного пункта Лукьянцы, однако украинские защитники сумели остановить дальнейшее продвижение россиян.
- Глава Харьковской ОВА рассказал, что враг продолжает давить. Он атакует на Волчанском направлении и в направлении села Липцы. Оттуда эвакуируют людей. В общей сложности в безопасные места уже вывезли более 5 тысяч граждан. В самом Волчанске из 2500 тысяч осталось всего 300 человек.
- По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, оборонительные рубежи на границе российско-украинской границы невозможно было построить, ведь там инженеры стали бы легкой целью для россиян. Впрочем, он отмечает, что оборонные рубежи в Харьковской области есть и они очень надежны.
- На фоне наступления россиян в Харьковской области был также изменен командующий ОТГВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина.