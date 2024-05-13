На Харьковском направлении продолжаются боевые столкновения. Их количество выросло до 12.
Смотрите также Россияне взяли в плен жителей Волчанской громады во время наступления на Харьковщине
Что происходит на Харьковщине
Как сообщили в Генштабе, наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.
Также началось боевое столкновение в районе населённого пункта Старица.
За сутки защитники ликвидировали 106 окупантов и уничтожили 25 единиц вражеского вооружения и техники.