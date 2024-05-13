На Харьковском направлении продолжаются боевые столкновения. Их количество выросло до 12.

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Что происходит на Харьковщине

Как сообщили в Генштабе, наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск.

Также началось боевое столкновение в районе населённого пункта Старица.

За сутки защитники ликвидировали 106 окупантов и уничтожили 25 единиц вражеского вооружения и техники.