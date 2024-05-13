Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що частину цієї залізниці з Бєлгорода вже розібрали. Вона йде на Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ.

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Залізниця – це основна дорога, яка йде на Вовчанськ, майже паралельно до лінії кордону та до річки Сіверський Донець. Для ворога лівий берег цієї річки вигідний, тому окупанти намагатимуться рухатися вздовж залізниці до Куп'янська.

Загальний, стратегічний напрямок – це якраз Куп'янськ, уздовж залізниці, тобто буде проблема, якщо далі залізниця не розібрана. Тут треба встигнути виконати певні заходи для того, щоб не подарувати ворогу ще кілька десятків кілометрів,

– зауважив Роман Світан.

Варто пригадати, що свого часу окупанти заходили в Україну, використовуючи залізничні дороги. Тому дуже важливо вчасно їх розібрати та не дозволити противнику їх використати.

"Якщо ми втратимо Вовчанськ, то вони далі рушать на Куп'янськ, прикриваючись Сіверським Дінцем", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Яка логістика в окупантів на цьому напрямку

Під час атак на Вовчанськ логістика здебільшого йде з Бєлгорода. Також важлива залізниця з селища Валуйки. Росіяни можуть просунутися на Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий, далі аміачна труба перетинає річку Оскіл.

"Залізниця з Куп'янська розходиться і в бік Лиману, і в бік Кремінної, тобто напрямок Рубіжне – це досить серйозне розчленування дороги. У Куп'янськ залізниця заходить з Вовчанська, Бєлгорода, тому це така розгалужена система залізниць, яку дуже небезпечно залишати противнику", – розповів Роман Світан.

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Якщо окупанти захоплять залізницю, то дуже швидко зможуть перекидати свої сили та засоби, тому вони рухаються у бік Вовчанська з боку Бєлгорода. А Куп'янськ – це вже лівий берег Оскола, який теж перебуває під логістичним тиском окупантів.

"Якщо вони прорвуть оборону в районі Вовчанська, дійдуть до Великого Бурлука, то далі рушать на Куп'янськ – це стратегічне завдання. Це видно з географічного розташування міст, залізниць і річок", – підкреслив Світан.

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