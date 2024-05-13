Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів, що за три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Росіяни використовують для ударів по місту велику кількість керованих авіаційних бомб.
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Росіяни використовують тактику випаленої землі
Росія спочатку веде обстріл певної території артилерією та бомбами, а потім заходить на цю територію. Поліція постійно об'їздить усі райони Вовчанська та пропонує людям евакуюватися.
Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограмів, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку. Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим,
– наголосив Тимошко.
Він уточнив, що метою ворога є не лише українські захисники, а й поліція, рятувальники та лікарі. Б'ють росіяни і по евакуаційних автобусах. Тому в порятунку мирних жителів беруть участь броньовані машини.
Тимошко говорить, що вулицями міста постійно їздять автомобілі з гучномовцями, за допомогою яких оголошують про евакуацію. Поліція перебуває майже на кожній вулиці Вовчанська, вчора вони евакуювали жителів на відстані 300 – 400 метрів від безпосередньої лінії бою.
Що відомо про наступ росіян на Харківщину
- Близько п'ятої ранку 10 травня відбулася спроба прориву ворожих сил під прикриттям бронетехніки. Атаки росіян були відбиті, зав'язались бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цьому напрямку були відправлені резервні підрозділи.
- Ворог заявив, що планує створити "10-кілометрову буферну зону". Втім, в ОСУВ "Хортиця" говорять, що на сьогодні є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожою ІПСО, яка має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші, більш "спекотні" напрямки фронту на сході України.
- Окупанти одразу ж зазнали значних втрати у техніці та живій силі від українських оборонців. Ворожі колони були розбиті, а окупанти тікали та ховались по посадках.
- Станом на 13 травня на Харківщині тривають важкі бої. Російські загарбники потужно тиснуть на позиції Збройних Сил України, але наші захисники дають відсіч ворогу.