Начальник поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів, що за три дні з початку російського наступу Вовчанськ "постраждав так, як не страждав з 2022 року". Росіяни використовують для ударів по місту велику кількість керованих авіаційних бомб.

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Росіяни використовують тактику випаленої землі

Росія спочатку веде обстріл певної території артилерією та бомбами, а потім заходить на цю територію. Поліція постійно об'їздить усі райони Вовчанська та пропонує людям евакуюватися.

Це бомба вагою 250, а то й 500 кілограмів, яка може знести багатоповерхову будівлю. У якомусь сенсі Вовчанськ перетворюється на Бахмут чи Мар'їнку. Постраждає будь-який місцевий житель, який залишається неевакуйованим,

– наголосив Тимошко.

Він уточнив, що метою ворога є не лише українські захисники, а й поліція, рятувальники та лікарі. Б'ють росіяни і по евакуаційних автобусах. Тому в порятунку мирних жителів беруть участь броньовані машини.

Тимошко говорить, що вулицями міста постійно їздять автомобілі з гучномовцями, за допомогою яких оголошують про евакуацію. Поліція перебуває майже на кожній вулиці Вовчанська, вчора вони евакуювали жителів на відстані 300 – 400 метрів від безпосередньої лінії бою.

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