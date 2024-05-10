Про "буферну зону" мовиться давно – відтоді, як почалися регулярні атаки на Бєлгород. Утім, це радше вкид, спрямований на внутрішнє споживання серед росіян.

Дивіться також Була спроба прориву росіян, ЗСУ захищають позиції: що відбувається на Харківському напрямку

Реакція на заяви про "10-кілометрову зону" від ОСУВ "Хортиця"

На сьогодні є всі підстави вважати, що ми маємо справу з ворожим ІПСО, яке має намір посіяти паніку і завадити нашому командуванню перекидати резерви на інші, більш "спекотні" напрямки фронту на сході України. Сили оборони спільно зі Збройними Силами та різними військовими формуваннями контролюють ситуацію. Росіяни намагаються відтягнути наші сили і засоби на Харківщину з Донеччини,

– сказав речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Отже, ворог просто хоче роздути паніку, в тому числі в інфопросторі. Не ведіться на фейки та довіряйте офіційній інформації!

Інші офіційні заяви

Володимир Зеленський підтвердив початок нового наступу на Харківщині. Але президент підкреслив: українські військові знали про ворожі плани та були готові. Окупантів зупинили артилерійським вогнем, із п'ятої ранку тривають бої.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що стосовно російського наступу буде багато вкидів. Дії росіян прогнозовані, вони можуть нагнітати ситуацію в прикордонні, але їм не вистачить ресурсів захопити Харків.

"Схоже саме на імітацію ворогом широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та засобів, проведення розвідки боєм", – написав він.

Коваленко закликав не вестися на російську пропаганду. Зараз їхні військкори можуть "малювати стрілочки", звітувати про "прориви" та розповідати, як для них усе добре і як усе погано для українців. Та це спроби створити паніку і використати інформаційний вакуум.

Глава ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі постійно інформує про ситуацію в області. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов'язки.

Не панікуймо!