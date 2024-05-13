Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что за три дня с начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года". Россияне используют для ударов по городу большое количество управляемых авиационных бомб.

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Россияне используют тактику выжженной земли

Россия сначала ведет обстрел определенной территории артиллерией и бомбами, а затем заходит на эту территорию. Полиция постоянно объезжает все районы Волчанска и предлагает людям эвакуироваться.

Это бомба весом 250, а то и 500 килограммов, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку. Пострадает любой местный житель, который остается неэвакуированным,

– подчеркнул Тимошко.

Он уточнил, что целью врага являются не только украинские защитники, но и полиция, спасатели и врачи. Бьют россияне и по эвакуационным автобусам. Поэтому в спасении мирных жителей участвуют бронированные машины.

Тимошко говорит, что по улицам города постоянно ездят автомобили с громкоговорителями, через которые предлагают эвакуироваться. Полиция находится почти на каждой улице Волчанска, вчера они эвакуировали жителей на расстоянии 300 – 400 метров от непосредственной линии боя.

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