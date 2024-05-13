При цьому у ЗСУ показали відео з міста та зазначили, що тримають все під контролем. Українські оборонці пообіцяли, що ворог пожалкує про свої плани.

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Ситуація у Вовчанську

На півночі Харківської області продовжуються російські штурми. Ворожа авіація та артилерія фактично знищує місто Вовчанськ. Проте начальник Харківського військового гарнізону Сергій "Марсель" Мельник зауважив, що місто перебуває під контролем української армії. Ситуація там стабільна та контрольована.

Сьогодні разом з оборонцями у місці Вовчанськ, де зараз українське військо вже вдруге змушує ворога жалкувати про свої загарбницькі наміри,

– сказав він.

Водночас бригадний генерал закликав українців вірити в Сили оборони, підтримувати військо, не піддаватися російській пропаганді та найголовніше – долучатися до захисту України. За словами "Марселя", лише спільно можна здолати ворога.

ЗСУ тримають Вовчанськ, ситуація стабільна: дивіться відео

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