На окремих ділянках, де ведуться бойові дії, Силам оборони вдалося покращити положення. Ворог не припиняє штурми по всій лінії фронту, проте ситуація лишається контрольованою. Особливо напруженою є ситуація поблизу того таки Вовчанську.

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Ситуація на фронті

У Генштабі повідомили, що на Харківському напрямку українським військам протягом доби вдалося відбити 13 атак противника. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки.

Станом на кінець доби 14 травня бойові дії тривають на напрямках Нова Товолжанка (Росія) – Вовчанськ, Шебекіно (Росія) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке – Липці.

Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована,

– написали у Генштабі.

У той самий час на окремих ділянках Куп'янського напрямку Збройні Сили покращили тактичне положення. За добу там відбулося 22 бойових зіткнення. Втрат позицій не допущено. Також на напрямках Ковалівка – Новоєгорівка та Кислівка – Іванівка тривають бої за окремі позиції.

Обстановка біля Вовчанська