В то же время угроза для Сумщины сохраняется. Чего российские оккупанты хотят достичь, развив новые наступления, 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Есть ли угроза для Сумщины

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что Россия удерживает небольшие группировки на границе с Сумской областью. По его словам, ситуация пока не позволила россиянам приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана.

У россиян были войска в городе Суджа, около 10 километров от границы с Сумщиной. Еще на конец апреля они были готовы к действиям. Но сейчас, как говорит Буданов, часть этих сил направили на Харьковщину. Так бывает. Враг готовился к боевым действиям на Сумщине, но командование внесло коррективы и несколько уменьшило свое пребывание там,

– пояснил Александр Мусиенко.

Вместе с тем определенное военное присутствие россиян сохраняется в районе Грайворона Белгородской области. В то же время планы оккупантов там точно неизвестны.

"Непонятно, будет ли у них направление на Большую Писаревку и дальше вглубь Сумщины или даже на Сумы, или это будет направление на юго-восток в сторону Богодухова на Харьковщине. Возможно, таким образом враг хочет растянуть нашу оборонительную линию еще и на Харьковщине", – отметил военный эксперт.

Сейчас основной угрозой для Сумской области являются российские артиллерийские обстрелы, а также диверсионно-разведывательные группы, которые порой пытаются прорваться на территорию Сумщины.

Россияне имеют глобальную цель

Действия российского командования сейчас, вероятно, будут направлены на растягивание украинской линии обороны. Это, собственно, происходит уже сейчас и может продолжиться в большем масштабе.

Они могут снять свои силы с оккупированной части Юга, им ничего не мешает это сделать. Если бы у нас сейчас были возможности – больше сил и средств, быстрее обеспечения от партнеров – тогда помешать им могли бы украинские атаки. Например, контрудары на левобережье Херсонщины. Это был бы шанс воспользоваться моментом, пока Россия вовлечена больше всего на северном и северо-восточном направлениях,

– отметил Мусиенко.

Если у россиян таки возникнет необходимость, то они смогут передислоцировать определенные силы с Востока или с Юга, для того, чтобы активизироваться на других направлениях. То есть им даже не обязательно привлекать резервы непосредственно с российской территории.

"Конечно, такие перемещения будут заметными, поэтому будут принимать соответствующие действия и со стороны украинских сил. Но я не уверен, что стопроцентная цель россиян просто передислоцировать наши войска. Это одна из целей. Наивно думать, что если бы россияне имели бы успех на том или ином направлении, то просто остановились бы", – подчеркнул военный эксперт.

Мусиенко предположил, что конечная цель оккупантов истощить украинские подразделения, в частности из-за растяжения наших сил, попытаться достичь успеха на определенных направлениях.

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