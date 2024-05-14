На жаль, евакуацію стає проводити все складніше, адже російські обстріли беззупинні та фактично повністю зруйнували Вовчанськ. Детальніше про те, як на Харківщині рятують людей розповіла Андріана Кучер – ведуча 24 Каналу.
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Як проходить евакуація
Евакуація з прикордонних населених пунктів Харківщини триває. Складна ситуація насамперед у Вовчанську, куди намагаються зайти російські окупанти.
Разом із поліцейськими мені вдалося потрапити на процес евакуації. Справедливо буде сказати, що ситуація з кожним разом ставала все гіршою й гіршою. По місту багато прильотів та пожеж, навіть на під'їзді до Вовчанська горять ліси, людські оселі,
– розповіла Андріана Кучер.
Процес евакуації на сьогодні ускладнений та відбувається, на жаль, не з усіх районів Вовчанська. Зокрема, не проводять евакуацію з північних районів міста, у центральному районі процес утруднений.
Що відбувається в районі Вовчанська: дивіться на карті
"За можливості людей просять виходити ближче до виїзду з Вовчанська, навіть виходити з міста пішки. Тоді по дорозі людей підбирають поліцейські, волонтери, рятувальники. Бо у самому місті дуже небезпечно. Евакуації проходять блискавично, буквально 5 – 7 хвилин – забирають людей, тварин та швидко тікають з міста, бо росіяни гатять з усього, щільно працює артилерія", – повідомила ведуча 24 Каналу.
Окупанти продовжують використовувати керовані авіабомби та FPV-дрони.
Трагічні історії місцевих
Під час двох евакуацій, на яких була присутня наша журналістка, вдалося вивезти 4 людей. Однак трапилася й трагічна історія.
Отримали заявку великої на евакуацію з Вовчанська. Мовилося про сімох людей. Але в останній момент родина відмовилася від евакуації через те, що російський дрон влучив у їхній будинок. Він залетів у вікно, після чого розпочалася велика пожежа. Бабуся, яка там проживала, на превеликий жаль, загинула. Сім'я відмовилася від евакуації, поки не поховає бабусю,
– розповіла журналістка.
Родина вирішила зачекати, доки загасне пожежа, після чого буде можливість дістатися до тіла та провести поховальний процес, наскільки він у таких умовах можливий. Лише після цього вони планують евакуюватися з Вовчанська.
Додамо, що через постійні обстріли та дуже небезпечну ситуацію у місті, ні працівники ДСНС, ні пожежники вже не їздять на місця прильотів.
"На щастя, всі інші люди зголошуються на евакуацію. Так, деяким людям знадобилося на ухвалення цього рішення 4 дні, але станом на сьогодні, мабуть, немає людей, які б відмовлялися виїхати", – додала Андріана Кучер.
Росіяни знищують Вовчанськ, як раніше знищували Бахмут, Авдіївку та Часів Яр.
Останні новини з Харківщини
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за добу 14 травня кількість ворожих атак на Харківському напрямку зросла до 14. Бої з ворогом тривали в районі населених пунктів Липці, Вовчанськ і Нескучне. Українські військові завдали окупаційному війську значних втрат. За добу на Харківському напрямку вдалося ліквідувати 120 росіян.
- В ОСУВ "Хортиця" прокоментували інформацію, що росіяни нібито зайшли на м'ясокомбінат у Вовчанську. Ця інформація не відповідає дійсності, росіян у місті немає. Водночас біля Вовчанська справді тривають бої.
- Також стало відомо про страшний випадок у Вовчанській громаді. У селі Стариця 14 травня російський окупант впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця. Крім того, один місцевий зник, його місце перебування невідоме.