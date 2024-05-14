Протягом останніх днів російські загарбники активно обстрілюють місто Вовчанськ Харківської області. Внаслідок великої кількості ворожих атак станом на сьогодні цей населений пункт фактично зруйнований. Там фіксується вкрай важка ситуація. Про це в етері телемарафону розповів очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

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Тривають активні стрілецькі бої

Збройні Сили України наразі контролюють місто, проте окупанти, просуваючись незначними групами, намагаються зайти на околиці Вовчанська. Повідомляється, що там точаться активні стрілецькі бої, тривають протистояння.

Ситуація на сьогодні така ж важка і критична, як вчора і позавчора. Тому що ворог постійно обстрілює місто. Місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеличкі групи, які намагаються зайти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій,

– розповів Тамаз Гамбарашвілі.

За його словами, бойові зіткнення на околицях міста практично не припиняються – так само як безперервними є обстріли, які ворог веде по населеному пункту, створивши у Вовчанську катастрофічну ситуацію.

"Тому ситуація вкрай важка. Щодо мешканців міста, ми проводимо евакуацію населення. Більшість людей самостійно виїхали на своєму автотранспорті. Зараз ми займаємося тим населенням, яке не має змоги самостійно виїхати", – наголосив очільник Вовчанської МВА.

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