Про ситуацію на Харківщині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Бойові дії тривають постійно

Ворожі сили продовжують знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу.

У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав,

– наголосив Волошин.

Росіяни прагнуть захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. За словами Волошина, окупанти уже не проводять таких масованих "м'ясних штурмів", як раніше. Тепер вони частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.

Варто зазначити, що окупанти кидають на штурм мобілізованих, колишніх в'язнів, а от техніку – навпаки приберігають. Зокрема там беруть участь в'язні із підрозділів "Шторм Z", "Шторм V".

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олександр Литвиненко зазначив, що до наступу ворога залучено понад 30 тисяч росіян. Спершу на північно-східному кордоні перебуло близько 50 тисяч окупантів.

За попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів.

Лінія фронту не просувається

Заступник командира 2 штурмового батальйону 5 окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів, що лінія фронту навколо Часового Яру не просувається в жодну сторону.

Він також додав, що протягом останніх тижнів біля міста Часів Яр спостерігається послаблення наступального потенціалу російської армії. На думку Тарасенка, це пов'язане з нестачею ресурсів та значними втратами.

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