Про ситуацію на Харківщині розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Бойові дії тривають постійно
Ворожі сили продовжують знищувати Часів Яр артилерією і КАБами, скидаючи на місто і населенні пункти поблизу.
У Часовому Яру ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії вдень і вночі. Ворог територіальних успіхів за останні дні не мав,
– наголосив Волошин.
Росіяни прагнуть захопити Часів Яр і його висоти, щоб надалі обстрілювати Дружківку, Слов'янськ і Краматорськ. За словами Волошина, окупанти уже не проводять таких масованих "м'ясних штурмів", як раніше. Тепер вони частіше намагаються заходити зі сторони Іванівського і Богданівки, щоб знайти слабкі місця в українській обороні.
Варто зазначити, що окупанти кидають на штурм мобілізованих, колишніх в'язнів, а от техніку – навпаки приберігають. Зокрема там беруть участь в'язні із підрозділів "Шторм Z", "Шторм V".
За попередню добу на цьому напрямку було зафіксовано майже 150 мінометних і артилерійських обстрілів.
Лінія фронту не просувається
Заступник командира 2 штурмового батальйону 5 окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко розповів, що лінія фронту навколо Часового Яру не просувається в жодну сторону.
Він також додав, що протягом останніх тижнів біля міста Часів Яр спостерігається послаблення наступального потенціалу російської армії. На думку Тарасенка, це пов'язане з нестачею ресурсів та значними втратами.
Наступ на Харківщину: останні новини
- Росіяни наступають на Харківщині. За даними Генштабу, українські захисники змогли покращити положення на окремих ділянках, де ведуться бойові дії. Зокрема, у Вовчанську, ЗСУ прочісують міську забудову.
- Місто контролюють українські захисники. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій "Марсель" Мельник показав відео з Вовчанська, яке підтверджує, що усі відповідальні за місто перебувають на місці. У населений пункт прибув і голова Харківської ОВА.
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов передбачає, що Сили оборони стабілізують фронт упродовж найближчих днів. Він зауважив, що ситуація у Харківській області була на межі, з кожною годиною наближалася до критичної. Зараз ворог заблокований на тих позиціях, які вони захопили.