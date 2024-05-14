О ситуации на Харьковщине рассказал спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Боевые действия продолжаются постоянно
Вражеские силы продолжают уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая на город и населенные пункты поблизости.
В Часовом Яре ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел,
– подчеркнул Волошин.
Россияне стремятся захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск. По словам Волошина, оккупанты уже не проводят таких массированных "мясных штурмов", как раньше. Теперь они чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.
Стоит отметить, что оккупанты бросают на штурм мобилизованных, бывших заключенных, а вот технику – наоборот приберегают. В частности там участвуют заключенные из подразделений "Шторм Z", "Шторм V".
За предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов.
Линия фронта не продвигается
Заместитель командира 2 штурмового батальона 5 отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что линия фронта вокруг Часового Яра не продвигается ни в одну сторону.
Он также добавил, что в течение последних недель возле города Часов Яр наблюдается ослабление наступательного потенциала российской армии. По мнению Тарасенко, это связано с нехваткой ресурсов и значительными потерями.
Наступление на Харьковщину: последние новости
- Россияне наступают на Харьковщине. По данным Генштаба, украинские защитники смогли улучшить положение на отдельных участках, где ведутся боевые действия. В частности, в Волчанске, ВСУ прочесывают городскую застройку.
- Город контролируют украинские защитники. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей "Марсель" Мельник показал видео из Волчанска, которое подтверждает, что все ответственные за город находятся на месте. В населенный пункт прибыл и председатель Харьковской ОВА.
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предполагает, что Силы обороны стабилизируют фронт в течение ближайших дней. Он отметил, что ситуация в Харьковской области была на грани, с каждым часом приближалась к критической. Сейчас враг заблокирован на тех позициях, которые они захватили.