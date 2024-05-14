О ситуации на Харьковщине рассказал спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Боевые действия продолжаются постоянно

Вражеские силы продолжают уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, сбрасывая на город и населенные пункты поблизости.

В Часовом Яре ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел,

– подчеркнул Волошин.

Россияне стремятся захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск. По словам Волошина, оккупанты уже не проводят таких массированных "мясных штурмов", как раньше. Теперь они чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

Стоит отметить, что оккупанты бросают на штурм мобилизованных, бывших заключенных, а вот технику – наоборот приберегают. В частности там участвуют заключенные из подразделений "Шторм Z", "Шторм V".

Обратите внимание! Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что к наступлению врага привлечено более 30 тысяч россиян. Сначала на северо-восточной границе находилось около 50 тысяч оккупантов.

За предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано почти 150 минометных и артиллерийских обстрелов.

Линия фронта не продвигается

Заместитель командира 2 штурмового батальона 5 отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко рассказал, что линия фронта вокруг Часового Яра не продвигается ни в одну сторону.

Он также добавил, что в течение последних недель возле города Часов Яр наблюдается ослабление наступательного потенциала российской армии. По мнению Тарасенко, это связано с нехваткой ресурсов и значительными потерями.

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