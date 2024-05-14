В течение последних дней российские захватчики активно обстреливают город Волчанск Харьковской области. Вследствие большого количества вражеских атак на сегодня этот населенный пункт фактически разрушен. Там фиксируется крайне тяжелая ситуация. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

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Продолжаются активные стрелковые бои

Вооруженные Силы Украины сейчас контролируют город, однако оккупанты, продвигаясь незначительными группами, пытаются зайти на окраины Волчанска. Сообщается, что там идут активные стрелковые бои, продолжаются противостояния.

Ситуация на сегодня такая же тяжелая и критическая, как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушенный. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой,

– рассказал Тамаз Гамбарашвили.

По его словам, боевые столкновения в окрестностях города практически не прекращаются – так же как непрерывными являются обстрелы, которые враг ведет по населенному пункту, создав в Волчанске катастрофическую ситуацию.

"Поэтому ситуация крайне тяжелая. Относительно жителей города, мы проводим эвакуацию населения. Большинство людей самостоятельно выехали на своем автотранспорте. Сейчас мы занимаемся тем населением, которое не имеет возможности самостоятельно выехать", – отметил глава Волчанской МВА.

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