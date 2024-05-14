Напомним, что недавно аналитики из Института изучения войны заявили о том, что россияне пытаются создать на Харьковщине "буферную зону". Глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона назвал эти слова "несерьезным "разговором", информирует 24 Канал.

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Какую цель преследуют россияне

Буданов отметил, что первоочередная цель России – посеять хаос и панику внутри страны.

Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее..., так, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо-влево с буферной зоной? Это не серьезный просто разговор,

– подчеркнул глава ГУР.

Он также отметил тот факт, что создание "буферной зоны" – это официальная позиция российского руководства. Им это было необходимо сказать, чтобы хоть как-то объяснить россиянами, что они делают в Харьковской области.

Буданов также отмечает тот факт, что это наступление оккупантов отнюдь не помогло Белгороду.

"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли на двух отдельных направлениях. Никакой сплошной полосы нет. И в принципе мы пока не видим, чтобы это было реально сделать. Да и Белгороду это не сильно "помогло", – заявил он.

Кроме того, начальник ГУР отметил, что одна из целей российского наступления в Харьковской области – отвлечение всех сил и средств. Несмотря на ограниченные резервы, Украина планирует растянуть их по фронту и использовать для обороны.

Буданов ожидает, что оккупанты начнут продвигаться на Сумщине

По оценкам Буданова, ситуация на Востоке Украины приближается к критической точке. Отмечается, что украинская армия сталкивается с дефицитом оружия, особенно артиллерийских боеприпасов.

Генерал Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке имеют целью отвлечь внимание украинских войск от других направлений.

Неспокойная ситуация побуждает украинских военных к переброске войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке. Впрочем, Буданов замечает, что найти личный состав было трудно.

Несмотря на это, глава ГУР верит, что украинские силы смогут удержать линии фронта и стабилизировать ситуацию в течение следующих нескольких дней. Однако, ожидается, что Россия начнет новую атаку к северу от Харькова, в Сумской области.