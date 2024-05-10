Наразі триває евакуація населення з міста. 24 Канал показує на карті, де саме на півночі Харківської області наразі тривають інтенсивні бої і можливий напрямок руху ворога.

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Вовчанськ під обстрілами

У Харківській ОВА повідомили, що потужні обстріли тривали усю ніч. Ворог вів вогонь з РСЗВ та артилерії, також скидав керовані авіабомби. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Крім того, були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.

Де розташований Вовчанськ на карті:

Місцева влада повідомила про евакуацію з Вовчанська і з сусідніх населених пунктів. Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Водночас разом з гуманітарним центром організовано вивіз тих, у кого немає автівок.

Важливо! Сили оборони впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. В ОВА повідомили, що групування противника не становить загрози для Харкова, а його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку.

Де тривають бої

За даними аналітиків DeepState, противник намагається заходити та закріплятися в низці населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також фіксують спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка.

Ворог намагається наступати на Харківщини: рух напрямку на карті

Наголошують, що наразі тих ресурсів, які задіяв ворог, не вистачить для глибокого просування. Імовірно, ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах.

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