Як зазначають в Генеральному штабі, станом на вечір 10 травня українські захисники тримають оборону. Загарбники не полишають спроб здійснювати наступальні дії, проте наші воїни завдають контрударів.

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Окрім боїв в районі Липців та Вовчанська, тривають битви за населені пункти біля кордону, які фактично перебували в сірій зоні. Йдеться про Стрілече, Пильне та Борисівку, а також терени в районі Олійнікового та Огірцевого.

На Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах. Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані".