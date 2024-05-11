Воздушная тревога в Харьковской области 10 мая была самой длинной за все время войны России с Украиной. Об этом свидетельствуют данные официальной карты воздушных тревог.
Смотрите также Идут бои, гражданских эвакуируют: что происходит на Харьковском направлении
Тревога продолжалась с утра до вечера
Воздушная тревога, которая стала для региона рекордной, началась 10 мая в 9:03. Зато отбой объявили аж в 22:23. Поэтому опасность продолжалась 13 часов и 19 минут.
Стоит отметить, что это была не первая воздушная тревога в области 10 мая и, к сожалению, не последняя.
Воздушная тревога на Харьковщине / Скриншот с map.ukrainealarm.com
Так, после 13-часовой тревоги покой местных жителей длился недолго. Около полуночи в области снова прозвучали тревожные сирены. Вскоре после этого в Харькове и за пределами города слышали взрывы.
Россияне могут усилить обстрелы Харьковщины
- 10 мая Россия начала новое наступление на Харьковском направлении. Враг применяет пехоту и технику и беспощадно обстреливает приграничные территории.
- ВСУ держат оборону. Однако гражданское население в опасности, поэтому сейчас происходит эвакуация жителей Волчанской громады.
- В Белом доме считают, что оккупанты еще увеличат интенсивность огня и перебросят на Харьковщину дополнительные войска, потому что хотят создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
- В то же время в США убеждены, что ВСУ сумеют сдержать вражеское нашествие и России не удастся осуществить значительных прорывов.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах и активно наносят по врагу удары. Украина отправила в регион подкрепление.