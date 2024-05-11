Представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга 10 мая сказал, что наступление России вызывает беспокойство. В то же время он отметил, что США ожидали этого наступления, а Россия готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия может усилить наступление на Харьковщину: в Белом доме оценили угрозу

Кирби сказал, что Россия, похоже, готовится использовать огонь на больших дистанциях в пределах досягаемости Харькова. Он отметил, что попытка прорыва врага может свидетельствовать о планах России по более широкому нападению на город.

Мы ожидали, что Россия развернет наступление на Харьков, и выглядит так, что оно началось,

– подчеркнул представитель администрации США.

Он предположил, что враг может осуществить дальнейшее продвижение. В частности в Белом доме считают, что оккупанты увеличат интенсивность огня и перебросят на Харьковщину дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года,

– добавил Кирби.

Представитель Белого дома заверил, что США работают круглосуточно, чтобы предоставить Украине необходимую помощь.

Мы уверены в украинских (силах – 24 Канал) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак,

– заявил он.

Какая ситуация на Харьковщине сейчас