Представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время телефонного брифинга 10 мая сказал, что наступление России вызывает беспокойство. В то же время он отметил, что США ожидали этого наступления, а Россия готовилась к нему во время длительной задержки одобрения дополнительной помощи для Украины в Конгрессе. Об этом пишет 24 Канал.
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Россия может усилить наступление на Харьковщину: в Белом доме оценили угрозу
Кирби сказал, что Россия, похоже, готовится использовать огонь на больших дистанциях в пределах досягаемости Харькова. Он отметил, что попытка прорыва врага может свидетельствовать о планах России по более широкому нападению на город.
Мы ожидали, что Россия развернет наступление на Харьков, и выглядит так, что оно началось,
– подчеркнул представитель администрации США.
Он предположил, что враг может осуществить дальнейшее продвижение. В частности в Белом доме считают, что оккупанты увеличат интенсивность огня и перебросят на Харьковщину дополнительные войска, "пытаясь создать неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".
Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года,
– добавил Кирби.
Представитель Белого дома заверил, что США работают круглосуточно, чтобы предоставить Украине необходимую помощь.
Мы уверены в украинских (силах – 24 Канал) и работаем круглосуточно, чтобы обеспечить их оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак,
– заявил он.
Какая ситуация на Харьковщине сейчас
- В 5 утра 10 мая Россия предприняла попытки наступления в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны, впоследствии информацию подтвердил Владимир Зеленский.
- По состоянию на сейчас врагу не удалось осуществить задуманное, однако продолжаются тяжелые бои. Происходит эвакуация гражданских из Волчанской громады. Также Украина перебрасывает дополнительные силы на харьковские направления.
- Вечером 10 мая в Генштабе сообщили, что ситуация в регионах остается сложной, однако контролируемой. Враг пытается наступать в районе Липцов и Волчанска, но Силы обороны держат позиции.
- Также идут бои за населенные пункты у границы, которые фактически находились в серой зоне: Стрелечье, Пыльное и Борисовка, а также территории в районе Олейниково и Огирцево.
- Украинское командование отметило, что Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Защитники осуществляют огневое поражение, чтобы сорвать наступление врага и уничтожить как можно больше оккупантов.