Представник національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу 10 травня сказав, що наступ Росії викликає занепокоєння. Водночас він зазначив, що США очікували цього наступу, а Росія готувалася до нього під час тривалої затримки схвалення додаткової допомоги для України в Конгресі. Про це пише 24 Канал.

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Росія може посилити наступ на Харківщину: у Білому домі оцінили загрозу

Кірбі сказав, що Росія, схоже, готується використовувати вогонь на великих дистанціях у межах досяжності Харкова. Він зазначив, що спроба прориву ворога може свідчити про плани Росії щодо ширшого нападу на місто.

Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків, і виглядає так, що він почався,

– підкреслив представник адміністрації США.

Він припустив, що ворог може здійснити подальше просування. Зокрема у Білому домі вважають, що окупанти збільшать інтенсивність вогню і перекинуть на Харківщину додаткові війська, "намагаючись створити неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

Росія, цілком можливо, здійснить подальші просування в найближчі тижні. Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року,

– додав Кірбі.

Представник Білого дому запевнив, що США працюють цілодобово, аби надати Україні необхідну допомогу.

Ми впевнені в українських (силах – 24 Канал) і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак,

– заявив він.

Яка ситуація на Харківщині зараз