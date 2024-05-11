Аналитики убеждены, что враги, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере Харьковской области. Она, по данным ISW, имеет ограниченные оперативные цели.

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Что говорят аналитики о действиях оккупантов на Харьковщине

Российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции на севере от Харьковщины, которая имеет ограниченные оперативные цели, но призвана достичь стратегического эффекта – оттягивания украинской живой силы и техники с других критических участков фронта на Востоке Украины,

– убеждены аналитики.

По их данным, российские оккупанты в этом районе осуществили два ограниченных действия:

одно – к северу от Харькова в направлении Липцов,

одно – к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска.

В ISW отметили, что Минобороны Украины сообщило, что утром 10 мая российские бронетанковые штурмовые группы попытались прорвать украинскую оборону вблизи Волчанска. Бои там продолжались и после того, как украинские силы отбили российские штурмы.

Российские и украинские источники утверждают, что российские войска также:

начали штурм с большой пехотой между Стрелецкой (к северу от Липцов) и Зеленым (к северо-востоку от Липцов) в ночь с 9 на 10 мая;

значительно усилили авиаудары, обстрелы и удары РСЗО по украинским позициям, материально-техническому обеспечению и инфраструктуре накануне и во время наступательных операций России в этих районах.

Российские войска, вероятно, воспользуются своим тактическим плацдармом на севере Харьковской области в ближайшие дни для активизации наступательных операций и проведения начальной фазы наступательных действий, которые, вероятно, имеют целью оттеснить украинские войска от границы с Белгородской областью и продвинуться так, чтобы артиллерией достигать Харькова,

– объяснили аналитики.

Они добавили, что российские войска вряд ли разместят артиллерию прямо вдоль линии фронта, поэтому российские силы, вероятно, хотят продвинуться ближе к городу Харькова, чем 25-километровый диапазон большинства советских артиллерийских систем.

Аналитики объяснили, что российские войска сейчас находятся ориентировочно в 30 километрах от окраин Харькова.

По данным ISW, продвижение российских войск на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским войскам вести рутинный нецелевой огонь по Харькову из ствольной артиллерии.