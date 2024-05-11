Аналітики переконані, що вороги, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківської області. Вона, за даними ISW, має обмежені оперативні цілі.

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Що кажуть аналітики про дії окупантів на Харківщині

Російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на Півночі від Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але покликана досягти стратегічного ефекту – відтягування української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на Сході України,

– переконані аналітики.

За їхніми даними, російські окупанти в цьому районі здійснили дві обмежені дії:

одну – на північ від Харкова в напрямку Липців,

одну – на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська.

В ISW зауважили, що Міноборони України повідомило, що вранці 10 травня російські бронетанкові штурмові групи спробували прорвати українську оборону поблизу Вовчанська. Бої там тривали й після того, як українські сили відбили російські штурми.

Російські та українські джерела стверджують, що російські війська також:

почали штурм з великою піхотою між Стрілечою (на північ від Липців) і Зеленим (на північний схід від Липців) у ніч з 9 на 10 травня;

значно посилили авіаудари, обстріли та удари РСЗВ по українських позиціях, матеріально-технічному забезпеченню та інфраструктурі напередодні та під час наступальних операцій Росії в цих районах.

Російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області найближчими днями для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова,

– пояснили аналітики.

Вони додали, що російські війська навряд чи розмістять артилерію прямо вздовж лінії фронту, тому російські сили, ймовірно, хочуть просунутися ближче до міста Харкова, ніж 25-кілометровий діапазон більшості радянських артилерійських систем.

Аналітики пояснили, що російські війська наразі перебувають орієнтовно за 30 кілометрів від околиць Харкова.

За даними ISW, просування російських військ на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським військам вести рутинний нецільовий вогонь по Харкову зі ствольної артилерії.