Для наступления в Харьковской области оккупанты применяют пехоту и технику. Об этом рассказал спикер ОСГВ “Хортица” Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Наступление на Харьковщину

В области сейчас продолжаются оборонительные бои.

На направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск продолжаются контрударные меры. Враг там применяет пехоту и технику. Также продолжаются бои и в приграничье, в районе тех населенных пунктов, которые находились фактически в "серой зоне" – Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также район Олейниково и Огирцево,

– сказал Волошин.

Обратите внимание! Аналитики американского Института изучения войны считают, что целью наступления оккупантов является оттягивание украинских сил и техники с других критических участков фронта на Востоке Украины.

По словам спикера, украинские военные действуют на подготовленных огневых рубежах, осуществляется огневое поражение по оккупантам, которые вклинились в оборону ВСУ.

Также есть решение руководства об усилении подразделений ВСУ, которое уже реализуется,

– добавляют в Силах обороны.

Что известно о боях на Харьковщине