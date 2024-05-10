На півночі Харківської області, під час спроби прориву російських військ, бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" знищили ворожий десант.

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По ворожому десанту завдали удару, коли він рухався у бойовій машині піхоти. Відповідно, техніку також знищено.

Нагадаємо, що приблизно о 5 ранку російські війська намагались прорвати українську оборону у Харківській області, прикриваючись бронетехнікою.

Атаки ворога відбито – наразі тривають важкі бої. Захисники тримають оборону, щоб втримати ворожу навалу.

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