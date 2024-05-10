На півночі Харківської області, під час спроби прориву російських військ, бійці 2 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" знищили ворожий десант.
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На Харківщині знищили БМП з окупантами
По ворожому десанту завдали удару, коли він рухався у бойовій машині піхоти. Відповідно, техніку також знищено.
Нагадаємо, що приблизно о 5 ранку російські війська намагались прорвати українську оборону у Харківській області, прикриваючись бронетехнікою.
Атаки ворога відбито – наразі тривають важкі бої. Захисники тримають оборону, щоб втримати ворожу навалу.
Детальніше про наступ росіян на Харківщину
- Зранку Міноборони повідомило, що ворог намагався прорвати лінію оборони у Харківській області. Атаки були відбиті, однак тепер тривають бої.
- З Вовчанської громади регіону евакуюють людей через масовані обстріли. Там безперервно лунає повітряна тривога.
- Володимир Зеленський повідомив, що Україна додає сил на Харківські напрямки, зазначивши, що Київ бачить обсяг сил окупанта та його задум. Наші військові, наша артилерія та дрони дають відповідь ворогу.
- Варто зазначити, що ця спроба наступу не стала для Сил оборони та української влади несподіванкою. Раніше про це неодноразово попереджали у ГУР.
- Тиждень тому заступник начальника української розвідки Вадим Скібіцький повідомляв, що ворог зосередив на кордоні з Харківщиною 35 тисяч військових для запланованого наступу, однак цих сил ворога недостатньо для захоплення Харкова.