На севере Харьковской области, во время попытки прорыва российских войск, бойцы 2 отдельного отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" уничтожили вражеский десант.

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На Харьковщине уничтожили БМП с оккупантами

По вражескому десанту нанесли удар, когда он двигался в боевой машине пехоты. Соответственно, технику также уничтожено.

Напомним, что примерно в 5 утра российские войска пытались прорвать украинскую оборону в Харьковской области, прикрываясь бронетехникой.

Атаки врага отражены – сейчас продолжаются тяжелые бои. Защитники держат оборону, чтобы удержать вражеское нашествие.

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