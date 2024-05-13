Город расположен в глубоком тылу россиян. По информации от местных, въезд в город перекрыт.

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Слышно вторичную детонацию боеприпасов

В оккупированном Сорокино Луганской области прогремели мощные взрывы. Вероятно, мог быть поражен тыловой склад БК оккупантов. В городе было слышно вторичную детонацию боеприпасов.

Над городом тем временем поднимается огромный столб дыма. По предварительной информации, удар был нанесен ракетой.

Столб дыма над Сорокино / фото российских СМИ

Взрывы в Сорокино: смотрите видео

Отметим, что город находится расположен в глубоком тылу россиян в 130 километрах от линии соприкосновения. По информации от местных, въезд в город перекрыт.

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