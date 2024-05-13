Оккупанту чудом удалось выжить и не пострадать. Его авто сгорело дотла, об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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"Давно меня не взрывали в моей машине"

Автомобиль депутата Астраханской области Дениса Харитонова взорвали на временно оккупированной территории. Сам депутат в момент взрыва находился в автомобиле, впрочем, чудом ему удалось выжить.

По информации от российских СМИ, автомобиль взорвали 12 мая. Впрочем, о месте где все произошло, не сообщается.

Не обошлось и без "героической" истории от депутата. По словам Харитонова в момент взрыва он ехал на своей машине к родным одного из раненых оккупантов, чтобы отвезти им его вещи.

Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненого товарища "Шмеля", которые вез его родным... Давно меня не взрывали в моей машине,

– сказал Харитонов.

Отметим, что на видео мы можем увидеть обычный штатный автомобиль, но депутат величественно называет его БМД (боевая машина депутата).

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