Об инциденте сообщают российские СМИ и телеграм-каналы. Также они заявили, что так называемый Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "покушении на убийство".

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Что известно о якобы покушении на Прозорова

Российские издания заявляют, что в Москве взорвали Toyota Land Cruiser Prado. Взрыв произошел в тот момент, когда Василий Прозоров попытался ее завести.

Кадры с места происшествия: смотрите видео (18+)

Сейчас Прозорова коллаборанта госпитализировали. Предварительно, у него травмы ног и рук.

Тем временем так называемый Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о "покушении на убийство".

Следователи выясняют причины взрыва

Один из российских пропагандистских каналов пишет, что российские следователи рассматривают взрыв самодельной бомбы или прорыв подземной газовой трубы.

Местные издания пишут, что во дворе, где взорвался автомобиль, вели газовые работы. Однако в "Мосгазе" заявили, что система газоснабжения якобы исправно там работала.

Сейчас место происшествия осматривают правоохранительные органы.

Что известно о Василии Прозорове

Это бывший сотрудник СБУ, который шпионил в ведомстве в пользу России.

Василий Прозоров в марте 2019 года дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что с апреля 2014 года вплоть до своей отставки в 2018 году "по идеологическим мотивам" сотрудничал с Россией.

По его словам, с 2014 года он работал в антитеррористическом центре СБУ, который якобы фактически руководил операциями АТО в Донецкой области.

Прозоров находился в розыске с 26 декабря 2017 года. Подозревался по нескольким статьям:

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 ч.1),

незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации (ст. 359 ч.1),

дезертирство (ст. 408 ч. 3),

государственная измена (ст. 111 ч. 1).

По словам самого же Прозорова, он работал в СБУ с 1999 до 2018 года. Его уволили из рядов СБУ в 2018 году из-за служебного несоответствия.

Спецслужба также официально назвала Прозорова предателем.