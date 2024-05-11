Об этом в комментарии 24 Канала рассказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко. Он отметил, что курировало подготовку этих терактов российское Главное разведывательное управление.

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Дехтяренко отметил, что СБУ сработала на опережение, а исполнители теракта задержаны с поличным.

Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след,

– отметил спикер.

Он также отметил, что Служба безопасности обещает сообщить все детали спецоперации позже.

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