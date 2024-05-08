Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер назвала задержание полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство Зеленского, "очень тревожной новостью". Она выразила радость ввиду того, что попытку покушения удалось предотвратить, – информирует 24 Канал со ссылкой на запись брифинга.

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Покушение на Зеленского и реакция Вашингтона

Служба безопасности Украины 7 мая сообщила, что разоблачила сеть российских агентов, которые планировали ликвидацию украинского лидера. Благодаря контрразведке и следователям СБУ планы спецслужб (ФСБ) России по убийству Зеленского и других высокопоставленных лиц – прерваны.

Это, конечно, очень тревожная новость. Конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить,

– констатировала Жан Пьер.

Представительница нынешней администрации президента США также отметила, что Белый дом проигнорировал приглашение Кремля на церемонию присяги Путина 7 мая из-за агрессии России против Украины и репрессий внутри страны.

Под руководством Путина Россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российские власти прибегли к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались.

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