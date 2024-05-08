Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер назвала задержание полковников Управления государственной охраны, которые готовили убийство Зеленского, "очень тревожной новостью". Она выразила радость ввиду того, что попытку покушения удалось предотвратить, – информирует 24 Канал со ссылкой на запись брифинга.
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Покушение на Зеленского и реакция Вашингтона
Служба безопасности Украины 7 мая сообщила, что разоблачила сеть российских агентов, которые планировали ликвидацию украинского лидера. Благодаря контрразведке и следователям СБУ планы спецслужб (ФСБ) России по убийству Зеленского и других высокопоставленных лиц – прерваны.
Это, конечно, очень тревожная новость. Конечно, мы рады, что потенциальную попытку убить президента удалось предотвратить,
– констатировала Жан Пьер.
Представительница нынешней администрации президента США также отметила, что Белый дом проигнорировал приглашение Кремля на церемонию присяги Путина 7 мая из-за агрессии России против Украины и репрессий внутри страны.
Под руководством Путина Россия начала эту жестокую и неспровоцированную войну, а российские власти прибегли к драконовским репрессиям внутри страны, а также к агрессивным действиям за рубежом. И поэтому я думаю, что мы здесь очень четко высказались.
Больше о ситуации: операция СБУ
- В Службе безопасности акцентируют, что разоблачили сеть агентов 5-й службы Федеральной службы безопасности России, которые готовили убийство Президента Украины. Собственно, задержаны два полковника управления государственной охраны (УГО).
- Реализовать планы по ликвидации главы государства должна была агентурная сеть, деятельность которой Кремль курировал из Москвы. Двое полковников УГО сливали секретную информацию России.
- Кроме как ликвидацию президента Зеленского, Кремль планировал убийство начальника ГУР Кирилла Буданова, руководителя СБУ Василия Малюка и других украинских чиновников.
- Важно, что попытку покушения украинские спецслужбы обнародовали 7 мая – как раз в день инаугурации самопровозглашенного президента Владимира Путина, перехватив инициативу на информационном поле.
- Ранее Украина призвала международное сообщество не признавать Путина законно избранным президентом. В Киеве вспоминали, что в отношении главаря Кремля еще в 2023 году Международный суд выдал ордер на арест. Обвиняют его в совершении военных преступлений – похищении детей.