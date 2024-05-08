Речниця Білого дому Карін Жан П'єр назвала затримання полковників Управління державної охорони, які готували вбивство Зеленського, "дуже тривожною новиною". Вона висловила радість з огляду на те, що спробі замаху вдалося запобігти, – інформує 24 Канал з посиланням на запис брифінгу.
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Замах на Зеленського і реакція Вашингтона
Служба безпеки України 7 травня повідомила, що викрила мережу російських агентів, які планували ліквідацію українського лідера. Завдяки контррозвідці та слідчим СБУ плани спецслужб (ФСБ) Росії щодо вбивства Зеленського та інших високопоставлених осіб – перервані.
Це, звісно, дуже тривожна новина. Звичайно ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти,
– констатувала Жан П'єр.
Представниця нинішньої адміністрації президента США також наголосила, що Білий дім проігнорував запрошення Кремля на церемонію присяги Путіна 7 травня через агресію Росії проти Україні та репресії всередині країни.
Під керівництвом Путіна Росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися.
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- У Службі безпеки акцентують, що викрили мережу агентів 5-ї служби Федеральної служби безпеки Росії, які готували вбивство Президента України. Власне, затримано двох полковників управління державної охорони (УДО).
- Реалізувати плани з ліквідації глави держави мала агентурна мережа, діяльність якої Кремль курував з Москви. Двоє полковників УДО зливали секретну інформацію Росії.
- Окрім як ліквідацію президента Зеленського, Кремль планував вбивство начальника ГУР Кирила Буданова, керівника СБУ Василя Малюка та інших українських високопосадовців.
- Важливо, що спробу замаху українські спецслужби оприлюднили 7 травня – якраз-таки у день інавгурації самопроголошеного президента Владіміра Путіна, перехопивши ініціатива на інформаційному полі.
- Раніше Україна закликала міжнародну спільноту не визнавати Путіна законно обраним президентом. У Києві згадували, що стосовно ватажка Кремля ще у 2023 році Міжнародний суд видав ордер на арешт. Звинувачують його у скоєнні воєнних злочинів – викраденні дітей.