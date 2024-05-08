Речниця Білого дому Карін Жан П'єр назвала затримання полковників Управління державної охорони, які готували вбивство Зеленського, "дуже тривожною новиною". Вона висловила радість з огляду на те, що спробі замаху вдалося запобігти, – інформує 24 Канал з посиланням на запис брифінгу.

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Замах на Зеленського і реакція Вашингтона

Служба безпеки України 7 травня повідомила, що викрила мережу російських агентів, які планували ліквідацію українського лідера. Завдяки контррозвідці та слідчим СБУ плани спецслужб (ФСБ) Росії щодо вбивства Зеленського та інших високопоставлених осіб – перервані.

Це, звісно, дуже тривожна новина. Звичайно ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти,

– констатувала Жан П'єр.

Представниця нинішньої адміністрації президента США також наголосила, що Білий дім проігнорував запрошення Кремля на церемонію присяги Путіна 7 травня через агресію Росії проти Україні та репресії всередині країни.

Під керівництвом Путіна Росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися.

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