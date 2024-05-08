Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Володимира Зеленського. Також вони готували замахи на Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців.
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Що кажуть в Держдепі
Викрита інформація про плани російських спецслужб здійснити замах на президента України, а також й інших високопоставлених посадовців до інавгурації Владіміра Путіна свідчать про аморальність кремлівського режиму.
Так висловився у вівторок у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, про що повідомив кореспондент Укрінформу.
Очевидно, що це лише говорить про аморальність, яку ми бачимо з боку режиму Путіна від початку цього конфлікту,
– заявив представник зовнішньополітичного відомства.
Водночас він підкреслив, що США перебувають у тісному контакті з українською стороною в цьому питанні.
ФСБ готувала вбивство Зеленського: що відомо
- Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани російської ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.
- Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва Управління державної охорони. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала з Москви, входили 2 полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію російській стороні.
- Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі російської спецслужби був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.
- Окрім Зеленського ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.