Во время “инаугурации” Путин призвал Россию объединиться для победы, однако не уточнил, что именно предусматривает эта “победа” России, и лишь туманно упомянул о каких-то неназванных “серьезных вызовах”.

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Риторика Кремля

Путин поблагодарил граждан России, жителей "исторических земель" России, участников войны, которую он традиционно называет "специальной военной операцией", и тех, кто "отстоял право быть вместе с Родиной".

Путин, вероятно, намеревался признать войну, не возлагая повышенных ожиданий на перспективы России в Украине своим нечетким призывом к победе,

– сообщают аналитики.

Кремлевский диктатор также заявлял, что России "нужно" сильное автократическое правление и добавил, что его способность выполнять свои обязанности президента зависит от российского единства и сплоченности.

Автократия в России

По старому русскому обычаю, Путин регулярно ссылался на исторические параллели. Он пытался оправдать свое все более автократическое правление, предполагая, что автократия является российской традицией, и утверждал, что без безоговорочной автократии Россия якобы потеряет свой суверенитет.

Инаугурационная речь Путина была полна уставшей шаблонной риторики и нечетких призывов к национальному триумфу, а его сосредоточенность на внутренней стабильности указывает на то, что Путин, вероятно, пытался подчеркнуть российской общественности, что его пятый срок на посту президента и в дальнейшем будет все более автократическим,

– подытожили аналитики ISW.

Пятая "инаугурация" Путина: кратко