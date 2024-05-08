Во время “инаугурации” Путин призвал Россию объединиться для победы, однако не уточнил, что именно предусматривает эта “победа” России, и лишь туманно упомянул о каких-то неназванных “серьезных вызовах”.
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Риторика Кремля
Путин поблагодарил граждан России, жителей "исторических земель" России, участников войны, которую он традиционно называет "специальной военной операцией", и тех, кто "отстоял право быть вместе с Родиной".
Путин, вероятно, намеревался признать войну, не возлагая повышенных ожиданий на перспективы России в Украине своим нечетким призывом к победе,
– сообщают аналитики.
Кремлевский диктатор также заявлял, что России "нужно" сильное автократическое правление и добавил, что его способность выполнять свои обязанности президента зависит от российского единства и сплоченности.
Автократия в России
По старому русскому обычаю, Путин регулярно ссылался на исторические параллели. Он пытался оправдать свое все более автократическое правление, предполагая, что автократия является российской традицией, и утверждал, что без безоговорочной автократии Россия якобы потеряет свой суверенитет.
Инаугурационная речь Путина была полна уставшей шаблонной риторики и нечетких призывов к национальному триумфу, а его сосредоточенность на внутренней стабильности указывает на то, что Путин, вероятно, пытался подчеркнуть российской общественности, что его пятый срок на посту президента и в дальнейшем будет все более автократическим,
– подытожили аналитики ISW.
Пятая "инаугурация" Путина: кратко
- Владимир Путин в пятый раз стал "президентом" России. Несмотря на то, что выборы проходили незаконно, в том числе и на оккупированных территориях Украины, часть стран Евросоюза решила принять участие в "инаугурации" российского диктатора.
- На "инаугурацию" Путина приехал французский посол. Впоследствии Общественное узнало от источников, что участие дипломата в этом действе не означает, что Франция считает избрание Путина легитимным или признает его. Более того, Париж осуждает репрессии, в которых проходили так называемые президентские "выборы" в России.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал действо в Кремле. По его словам, это коронация пахана в лагере под названием "Россия", это примитивный концерт, за которым наблюдали другие страны.