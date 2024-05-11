Про це в коментарі 24 Каналу розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Він зазначив, що курувало підготовку цих терактів російське Головне розвідувальне управління.

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Дехтяренко зазначив, що СБУ спрацювала на випередження, а виконавців теракту затримано на гарячому.

Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід,

– зазначив речник.

Він також наголосив, що Служба безпеки обіцяє повідомити усі деталі спецоперації згодом.

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